今年1月間台南發生一起分屍案，31歲吳茂騰因不滿同居2年張姓女友提分手，憤而徒手將張女勒斃，分屍7大塊裝塑膠袋丟棄，台南地院今天審理辯論終結，被害家屬要求判凶嫌死刑，吳男母親則向法官求情，吳男也向家屬道歉，但遭張女兒子拒絕「我媽都走了，道什麼歉」，全案10月3日宣判。

台南地院合議庭上午召開辯論庭，吳辯稱「不是計畫好」，辯護律師稱其不是故意殺人，主張間接故意。檢方強調，將人勒住，且是頸部重要部位，被害人一定會反抗掙扎，即便當事人聲稱達3至5分鐘，沒有停手，已有直接故意犯意，事後還手機充電器電線圍繞，確認被害人沒呼吸，可見吳致人於死，建請法官依殺人及毀損屍體罪量刑。

吳也向法官表示案發迄今非常懊悔，也向被害家屬表達歉意，願意面對法律責任，當庭想向張家人致歉，不過遭到拒絕。合議庭審理中，吳母為兒子向法官求情，台南地檢署檢察官請求從重量刑，死者家屬則要求判處死刑。

(中時 )