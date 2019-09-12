前鴻海董事長郭台銘12日宣布退出國民黨，脫黨參選日趨明顯，引爆黨內基層不滿，怒批郭台銘破壞黨內團結，希望黨中央繼續努力，讓郭台銘能夠「回頭是岸」，不要讓民進黨撿到另一把槍。

國民黨中央委員姜駿傑表示，對於郭台銘宣布退黨，他絲毫沒感到意外，郭董原本就醞釀許久，黨內擋也擋不住，對於基層黨員來說，郭的氣勢仍是差韓一大截，不解為何郭董要如此，如果不團結只會讓民進黨的蔡英文繼續執政。

姜駿傑也搖頭說，黨內這幾十年來，每次初選輸的就會扯後腿，但他認為以郭台銘的高度及格局不應該如此，就算他不選總統也能直接到白宮見川普。是否擔心郭參選破壞國民黨內團結，姜駿傑說，「這不只是擔心，而是已經造成!」

基層分裂嚴重，姜駿傑表示，郭台銘如果參選絕對會對國民黨造成傷害，雖然大部分仍支持韓國瑜，但也有部分人支持郭台銘，拉到的票絕對是「國民黨的票！」會成為輸贏的關鍵。

姜駿傑強調，這次總統大選，民進黨已經在香港反送中事件撿到槍，這次郭董退黨又撿到另1把槍，呼籲郭台銘為了中華民好為了台灣好，能夠「回頭是岸」，一起努力來下架民進黨。

(中時 )