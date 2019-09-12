鴻海創辦人郭台銘宣布退出國民黨，是否代表脫黨參選2020總統大選？郭陣營目前仍未表態，郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜僅表示，9月17日前會給大家答案。郭台銘若參選會找誰當副手備受關注，無黨籍台南市議長郭信良竟大膽預言，郭台銘副手若找前新北市長朱立倫搭檔，「那韓國瑜就像被竹竿穿起來曬乾一樣，玩完了！」

2020總統大選有三強鼎立的趨勢，根據《自由時報》報導，郭信良今天表示，郭台銘若投入2020總統大選，並與前立法院長王金平結盟，基於情份和人派，預料很多無黨籍的民代可能會一面倒挺郭，這對國民黨是一大衝擊。他並大膽預言，郭台銘副手如果再搭擋前新北市長朱立倫，那韓國瑜就像被竹竿穿起來曬乾一樣，玩完了！聽到這樣的預言，有網友回應「想太多」、「放屁！」、「搭擋前新北市長朱立倫？要朱立倫退出國民黨？」、「不管他找誰搭檔都不會投他」。

郭台銘11日才前往拜會前立法院長王金平，並送月餅禮盒，裡面寫著「莫忘初衷」字條，被問到郭台銘會不會參選，王金平僅表示，不久後就會有答案，並強調自己絕不當副手。至於是否會跟進退黨，王金平則低調表示，「現在不談這個」。

(中時電子報)