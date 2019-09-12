台灣民間團體因而要在9月29日舉辦大遊行，呼籲香港政府與台灣政府應正視他們的回應。（林良齊攝）

香港反送中運動至今已持續三個月，每個周末香港都有暴力衝突，至今已有上千人遭逮捕，香港特首林鄭月娥也稱「撤回送中條例」，但抗爭團體堅持「五大訴求，缺一不可」，因此抗爭依舊持續，台灣民間團體因而要在9月29日舉辦大遊行，呼籲香港政府與台灣政府應正視他們的回應。

本次遊行四項主張包括「五大訴求，缺一不可」，支持香港反送中運動五大訴求，香港政府應盡快回應、和平面對人民的示威與抗爭；拒絕「一中和平協議」，和平協議將把台灣鎖進「一個中國，終極統一」的牢籠，拒絕「一中和平協議」才能捍衛台灣主權與民主。

遊行也主張港台同學、齊上齊落，「齊上齊落」就是「共同進退」，港府不應限制港生出入境，應盡速釋放被捕者，保障他們的受教權，讓港生能來到台灣，和台灣學生一起上課；台灣政府應盡速設立、制定「庇護港澳政治難民之具體配套措施和明確法制」。

香港音樂人何韻詩今天也來聲援，她表示，抗爭至今已快要進入第100天，聽到台灣的民眾為聲援香港人而要辦理九二九遊行「十分感動」，她說，為了聲援九二九遊行，她將會盡力爭取再來台灣一趟。

台灣青年民主協會理事長林彥廷說，九二九台港大遊行由青年學生及民間團體發起，前有上百個台灣民間團體聲援，除了呼籲香港政府應面對五大訴求外，也應解除參與抗爭的港籍生限制出境，也呼籲台灣政府應拒絕一中和平協議並建立庇護港澳民眾的機制。

(中時 )