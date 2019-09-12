鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨，參選跡象昭然若揭，台北市長柯文哲在議會被問及，若郭不選，是否願意參選總統？柯文哲坦言，第2個選他，他還是可以扛，但現階段去扛太累。另外，國民黨北市議員戴錫欽大嗆柯，對於國民黨總統參選人韓國瑜的評價「昨是今非」，柯也不滿頻問戴「你真的認為韓國瑜可以做總統？」

國民黨市議員李柏毅逼問柯文哲回答，在郭、柯、韓、蔡英文總統這4人中，誰最適合治國？柯坦言，確切他會選郭。李追問，若郭不選、柯是否願意選？柯回應，這實在太累，現階段要去扛太累，但第2個選他，他還是可以扛，但扛真的很累。至於第3名是誰？柯文哲說「蔡英文」。

不過，同黨議員李明賢則問柯，確定不會參選？柯則立刻搖搖頭，示意不會選。

戴錫欽接續問，柯和郭是「理念結合」還「權謀結合」？柯表示，正確講是台灣下一步該怎辦，台灣要在陸美對抗間求取平衡，全部壓一邊不好。

戴錫欽表示，韓國瑜也有說台灣在國際要當塞子，別當棋子，柯則說「韓國瑜我也認識，但韓這一步太快了。」戴則嗆柯對於韓在北農的評價，和現在的評價截然不同，柯表示，沒有不同，韓做北濃沒問題，但當高雄市長也要做一下給他看，因為1天只有24小時，他當市長知道有時間分配的問題。

戴聞後不滿狂問「那你現在和韓國瑜有什麼不同？」柯對此也動氣頻頻反問戴「你真的認為韓國瑜可以做總統？」戴錫欽則說「為什麼不可以？」，柯文哲回應，領導人最重要是下決定，團隊最重要，但韓國瑜現在的國政團隊還是上次大選失敗的團隊。

(中時 )