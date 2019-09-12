網友在PTT上提到，最近他臉書常被廢文洗版，發現都是以前的高中老師發的，更補充是行為怪異的女老師。（圖摘自PTT）

課業，甚至是老師。有人說，好的老師帶你上天堂，若遇到很雷的老師呢？尤其是那種愛找碴的怪怪女教師，有網友就在PTT上詢問，「哪一科的女老師容易出怪人」？答案竟然一面倒，國文老師中槍。

日前網友在PTT上提到，最近他臉書常被廢文洗版，發現都是以前的高中老師發的，更補充是行為怪異的女老師。原PO認為過往的女老師中，公民老師最正常；歷史老師最怪異，想問網友們到底「教哪科的女老師都怪咖」？

令人意外的，網友一面倒地點名他們的國文老師最怪，認為教國文的腦袋結構異於常人，甚至有身為國文老師的網友自己也承認很怪。（示意圖／Pakutaso）

令人意外的，網友一面倒地點名他們的國文老師最怪，認為教國文的腦袋結構異於常人，甚至有身為國文老師的網友自己也承認很怪。「一定是國文」、「絕對是國文>>>>>>其他文科」、「我也覺得大概是國文」、「高中有被超正的國文老師教過，但她真的很怪」、「我的國文老師是男的，但真的怪怪的」、「國中國文女老師，活在自己的世界」、「國文，男的女的都很怪」、「國文秒選」、「男老師不一定，但女老師的話絕對國文」。

雖然有零星的網友有別的見解，但整個流言串，絕大部分網友對國文老師的印象似乎都怪怪的。國文老師難道真有什麼詭異的特質，這就不好說了。

(中時電子報)