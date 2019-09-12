中秋節前夕，台南市官田國小小朋友親手製作具在地特色的菱角月餅。（劉秀芬攝）

中秋節前夕，台南市官田國小小朋友親手製作具在地特色的菱角月餅。（官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

中秋節前夕，台南市官田國小小朋友親手製作具在地特色的菱角月餅。（官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田國小五、六級小朋友12日上學時備感期待，因為校長請了志工老師要來教大家做菱角月餅。小朋友從擀麵糰開始，親手包出一個個胖胖的大月餅，烤出來後色香味俱全，大家都非常有成就感。

官田國小長期推動食農教育，學生自己種稻、種菱角，中秋節更要自己製作菱角月餅。12日官田國小五、六年級的學生60人齊聚活動中心，展開月餅的製作體驗。

校方事先準備烏豆沙，還煮了一大鍋菱角要準備來當內餡，小朋友們個個興高采烈，從擀麵糰開始製作，有人搶著要做圓形的月餅，有人則要做方形的月餅，也有一群小朋友興高采烈要做元寶造型的菱角月餅。

有的學生表現得很熟練，因為在家有幫媽媽做過月餅，也有人餡料包太滿滿，麵皮太薄一直破掉，慘不忍睹，在老師的協助下，大家努力把月餅捏成形，包入菱角塊，小心翼翼刷上蛋液，撒上芝麻，排列整齊送進烤箱，歡樂聲此起彼落。

校長王全興表示，十分感謝陳淑文老師和一群學校志工的幫忙，讓學生能感受到過節的氣氛，而且孩子都能充分展現創意。小朋友下午看到親手烤出來的「元寶月餅」出爐，都非常興奮，感謝校長、老師教他們做出美味又特別的菱角月餅，是難忘的中秋體驗。

(中時 )