轉骨藥對長高有幫助嗎？何時開始轉骨？中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師鄒曉玲表示，當孩子開始出現第二性徵，也意味著進入第2個快速長高時期，充足的睡眠及良好的消化能力對於長高很有助益，以孩子體質調整的轉骨藥，也能適時協助孩子生理機能運作，幫助抽高。

鄒曉玲表示，女孩平均10歲、男孩平均12歲開始出現第二性徵，也是快速成長的時期，小女生會有乳房發展、體毛增長的現象，男孩則有陰囊變大、體毛增加的狀況，這時期也是快速長高的2年。

根據統計，鄒曉玲說，女孩的長高高峰期比男生早2年，約莫在月經來潮前半年有，辨別何時出現第二性徵也是調理的關鍵期，如果等到男孩變聲、女孩月經來潮，就錯過長高速度的高峰期。另外，長高的轉機也在於小孩的生長板是否閉合，若已閉合，則難以再抽高。

鄒曉玲表示，人體發展與先天遺傳、後天吸收息息相關，常見的轉骨藥多是以補氣、健胃成分為主，會搭配孩子的狀況調整，例如小孩若出現睡眠不足，則會佐以好入眠的中藥，若是腸胃吸收不佳，也會在藥方上調整，透過充足睡眠、營養，幫助孩子長高。

另外，鄒曉玲也建議，正值長高期的孩子可增加彈跳運動如跳繩等運動，飲食則須注意減少糖分、塑化劑攝取，另外，尚未進入青春期的孩子也不需過度進補及服用轉骨藥方，以免造成生長板提早閉合，錯失長高機會。

(中時 )