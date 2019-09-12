新北市私立及人中學、崇林國中、錦和高中傳出疑似食物中毒，72名學生11日分別吃完學校供應的午餐及晚餐後，出現肚痛、腹瀉，情形，其中更有33人就醫，目前市府已要求供餐2家業者停業接受調查，但錦和高中月初爆出疑似食物中毒事件後剛更換供餐廠商，沒隔幾天再度「中標」，恐令家長難已接受。

新北市本月3日剛傳出疑似食物中毒事件，造成3所學校207人肚痛、腹瀉，事後市府更被家長詬病反應慢半拍，直到5日才對外說明，市府今天下午緊急舉行記者會，說明昨日發生的3校疑似食物中毒處理情形。

新北市教育局副局長黃靜怡表示，經查私立及人中學學生昨晚吃完校內晚餐後，7點半開始陸續有27人身體不適，校方今早安排27人就醫，目前僅3人因輕微發燒留院觀察，其餘24人都已出院。

崇林國中及錦和高中學生則都是在吃完昨天校內午餐後陸續出現不適，崇林國中共23人腹瀉，其中3人就醫，錦和高中有22人腹瀉，其中3人就醫。

黃靜怡表示，依契約規定，廠商供應的食品發生疑似食物中毒，必須暫停供餐，直至衛生主管機關檢驗結果符合食品衛生標準相關規定，才可恢復履約，經查久翔供應16校餐食，宏遠供應38校，目前都已暫停供餐，由學校現行其他供餐廠商協助。

新北市衛生局副局長許朝程表示，今天上午接獲3校通報後，已在下午要求供餐的宏遠國際餐飲公司及久翔食品公司停業，並進一步採樣檢體，釐清餐飲問題，若發現致病菌，可依違反《食品安全衛生管理法》開罰6萬元以上至2億元以下罰鍰，若確立為食品中毒案件，將移送檢調偵辦。

(中時 )