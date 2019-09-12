針對郭台銘宣布退出國民黨，高市議員陳麗娜痛批，「凌遲的戲碼結束了，看清他的真面目」，促使藍營基層更加團結。高市議員黃紹庭則呼籲，郭不要親痛仇快，不計一切參選總統，就算退黨也可以同一陣線，2020下架小英政府才是共識。

陳麗娜認為，在國民黨總統初選過後，韓的支持者有逐漸回歸現象，而在昨天郭台銘退黨後，支持者會更興奮，因為郭台銘凌遲的戲碼終於結束了，看清楚他的真面目；才5個月時間，郭的態度丕變，從原先認同國民黨到撕破臉，支持者恐怕也難以接受，不禁想問「這是我認識的郭董嗎？」

陳麗娜說，在戰場上面，國民黨原先支持者擔心是否會有分裂狀況，但現在隨著郭退黨，支持者回歸的速度會加快，接下來韓國瑜則必須加強訴求中間選民支持，她也認為不需再討論郭了，怎樣下架民進黨才是要務。

郭台銘參加初選前曾說，會支持黨提名的人，如今是否真正跳票，外界相當關注。黃紹庭則研判，郭台銘選不選或許還在天人交戰當中，但他先與國民黨切割，代表不再是團隊一份子，也毋須替韓盡輔選之力。

不過，黃紹庭也向郭董喊話，希望他懸崖勒馬，不要獨立參選，要郭董運用大智慧思考，畢竟他的路線與國民黨相同，也心冀中華民國更好，而韓國瑜也抱持同樣心情，因此就算郭董退黨，彼此也能同一陣線，幫助韓國瑜把這場聖戰打好，下架民進黨蔡英文，讓中華民國復興，替全民造福祉。

(中時 )