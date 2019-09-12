距離超商預定地數公尺遠就有1間雜貨店，是否為衝擊生意有待觀察。（巫靜婷攝）

便利超商進駐西湖鄉，鄉民歡喜圓夢直說「終於等到了」。(巫靜婷攝)

苗栗縣西湖鄉占地約41平方公里、近7000人設籍，是全縣唯一無4大便利超商進駐的鄉鎮，日前鄉長高阿賜證實第一間直營超商最快10月底進駐，鄉民歡喜圓夢直說「終於等到了」，而超商將設於西湖鄉農特產品展售中心旁，隔幾公尺遠就有傳統雜貨店，高表示，雜貨店有固定客群，與超商應不衝突。

記者實地勘查發現，超商預定點目前設有2棟1層樓鐵皮屋，位置鄰近行政區、學區、觀光區，周遭有西湖分駐所、戶政事務所、農會、圖書館、體育館、衛生所等機關單位，據悉地主正是前縣議員黎旭欽，他證實，業者曾考慮人太少會賠錢，因此這塊地的租金大砍許多，就是希望鄉親生活更便利。

黎旭欽表示，西湖沒有超商，鄉親要繳稅、繳罰單、寄取貨真的很不方便，他打趣地說，當縣議員38年來服務不打烊，租給超商等於間接繼續為大家服務。面對超商即將進駐，傳統雜貨店業者憂喜參半，有人認為客源會被分食，有人則認為客群穩定影響不大。

高阿賜表示，西湖鄉是純樸且傳統的鄉鎮，全鄉共有10多間雜貨店，與業者聯絡後確定超商將開幕，目前還在籌備階段，超商進駐對遊客及鄉親都很方便，不用再遠赴後龍或是國道3號西湖服務區，至於是否會衝擊雜貨店，他保持樂觀態度，他說，雜貨店經營數十年，人情味濃厚，客群應是相對穩定。

超商業者日前已在地方社團張貼徵人啟事，可見西湖人的超商夢愈漸成真，巧妙的是超商似乎傾向不24小時營業，依據徵人啟事刊載，超商最早清晨6點半開門，最晚深夜10點半打烊，西湖鄉民分析，超商應該是呼應西湖消費習慣並減少成本支出，晚上7、8點後街上的確人煙稀少。

(中時 )