適逢法國作曲家白遼士逝世150周年，國立台灣交響樂團將以音樂會形式，演出白遼士全本歌劇《浮士德的天譴》，搬演浮士德和魔鬼交換靈魂的選擇與掙扎。

團長劉玄詠表示，白遼士是19世紀重要的音樂家，「任何研究配器法和管弦樂的人，都不能忽略白遼士，這次選擇以音樂會形式呈現，並且以法文歌詞呈現，非常不容易。」

《浮士德的天譴》故事描述對人世厭倦的浮士德，原本要自殺，但魔鬼現身，帶他到處繞繞，並對他施展法術，讓他愛上女子瑪格麗特，浮士德在夢中初遇瑪格麗特，對她念念不忘。

飾演浮士德的男高音王典表示，這部作品表現了人生在世，時時刻刻都有許多煎熬，他以第三幕第9景浮士德的詠嘆調為例，「我必須要把浮士德和魔鬼交換靈魂的掙扎，表現給觀眾知道，這並不容易，只要語氣稍微不對，觀眾就會誤解。」

王典說，劇中對於浮士德面對魔鬼時的掙扎場面，有很細膩的描繪，「究竟是要墜入地獄，走向永無翻身之地，還是要保有自我？浮士德是一個很有學問的人，他不會不知道這是一條不對的路，也知道即將要面對的路，所以他向大自然祈禱，希望大地的力量，能讓他勇敢堅強地面對人生。」

王典表示，白遼士在音樂上精彩的表現，「像是浮士德原本要去牢房救瑪格麗特，但卻被魔鬼導引到地獄裡，白遼士以精彩的轉調，表現這段走向地獄的劇烈過程。」

演出將於9月19日在台北國家音樂廳、9月20日在台中中興堂登場，由水藍擔任指揮。

(中時 )