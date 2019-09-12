先前鴻海以88億美元（約2744億元台幣）尋求出售大陸廣州「超視堺」LCD面板廠，引起外界關注。據日媒報導，日本SDP株式會社表示，郭台銘因「個人因素」已出讓SDP股份，因此超視堺工廠營運與郭台銘無關。

路透社先前報導引述消息人士指出，鴻海創辦人郭台銘個人投資的廣州「超視堺」LCD面板廠，正聘請銀行尋求買家，以挹注資金。若成案，這將成為鴻海在陸設廠以來，最大的撤資案之一。

日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）12日報導指出，SDP株式會社代表取締役副社長谷口英男發布聲明指出，郭台銘因個人因素，已出讓SDP股份，因此廣州超視堺工廠營運與郭台銘無關。

至於廣州超視堺工廠建廠事宜，谷口英男指出，廣州廠已依原計畫百分之百完成第一期建設及點亮，目前正積極加速提升良率及技術能力。

廣州超視堺10.5代全生態產業園生產線首片65吋產品，投資金額高達人民幣610億元（約合新台幣2780億元），是大陸改革開放以來，廣州單筆投資總額最大的先進製造業項目。

廣州超視堺10.5代全生態產業園由日本堺顯示器株式會社（SDP）轉投資成立，先前是由鴻海集團創辦人郭台銘個人攜手日本夏普（Sharp）合資SDP，布局大陸廣州增城面板廠。

(中時電子報)