108課綱已經上路，中小學體育班發展願景是進培育學業及術科兼備的運動選手。教育部體育署表示，將督導體育班教學正常化，學生訓練課表與訓練績效也會與「體育班資料系統」做連結，避免過度訓練。

體育署指出，我國體育班政策自57年指定3所高中成立體育實驗班，至102年訂頒《高級中等以下學校體育班設立辦法》作為法源依據迄今，已有735所中小學核准成立2042個體育班，學生人數逾4萬人，在全國22縣（市）中，僅金門縣及連江縣二縣未有學校設立體育班。

體育署進一步指出，108課綱已上路，就體育班而言，新、舊課綱最大的差異點在於，舊課綱只有針對高中體育班實施，但依據108課綱體育班課程實施規範，國民中、小學體育班也須依據體育班課程實施規範執行；此外，在高中體育班課程規畫，分為普通型、技術型、綜合型、單科型等四類型的課程規畫，以符合適性揚才的教育目標。

體育署指出，將建置「體育班資料系統」，以提高體育班行政管理成效及行政業務減量。未來將進一步透過該系統與體育班學生學業成績勾稽，以達到學生學業資料建檔及學習素養提升的目標。

過去體育班的一般體育課程經常被挪為專項術科訓練使用，體育署未來將透過系統線上管理及實地輔導訪視，督導體育班學校落實執行體育班課程實施規範事項，達成教學正常化目標。

以前體育班學生過度訓練情形嚴重，且對外參賽次數過於頻繁，致使造成運動傷害，影響體育班學生身體健康及後續術科培訓成效，進而影響體育班學生受教權益。體育署將檢討改善，未來其訓練課表與訓練績效亦會與「體育班資料系統」做連結。

至於設備資源，目前最嚴重的問題是體育班學校未依規定聘用足額之專任運動教練。以107學年度為例，735所體育班學校中，仍有逾200校未依規定聘足專任運動教練。目前體育署已積極列管改善，預計在109年底前全面改善。

(中時 )