◎柯讚郭台銘治國第一 願當榮譽總幹事

鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨，為政壇投下震撼彈，國民黨北市議員在議會質詢逼問台北市長柯文哲，在郭、柯、蔡英文總統、國民黨總統參選人韓國瑜等4人中，評論各方面高下，柯指出，論治國、和遠見第1名是郭。議員繼續追問柯是否願當郭的競選總幹事？柯則說「哪有時間操盤，但掛榮譽總幹事可以」。

◎郭踏進總統選舉 民進黨別高興太早

鴻海創辦人郭台銘今發出聲明退黨，時代力量黨主席徐永明表示，郭退黨處理與國民黨間關係，等同代表一隻腳踩到參選2020總統內，郭對國民黨的批判，會令人好奇是否能提出新思維與新政策，藍營分裂民進黨也別高興太早，「三腳督」的選情變化很大，郭參選對藍綠都是挑戰。

◎逆子弒母斬首拋下樓 判無期徒刑

梁姓逆子弒母斬首拋下樓，梁姐同時身為被害人和加害人家屬，屢屢幫弟弟求情，拜託法官別判死，桃園地院法官12日判無期徒刑，褫奪公權終身。

◎郭書瑤扮援交妹 突破最大尺度

國片《傻傻愛你，傻傻愛我》12日發佈正式預告，女主角郭書瑤扮演援交妹的造型曝光，她在片中穿上女僕裝，大玩變裝秀，她表示：「我也沒有想過尺度會這麼大。這是我戲劇人生以來尺度最大的一次。」片中還得「出口成髒」，「這角色講話比較沒有遮攔，很直接，和我本身反差很大。」她笑稱是人生飆最多髒話的一次，「我平日能說出髒話的次數真的沒那麼頻繁，還那麼多樣性。」

◎警抓毒蟲 《角頭2》大哥幫壓制

北市萬華警方11日在西門町追捕1名毒蟲，最後在超商內將對方壓制，但因在場員警只有1人，剛好在買飲料的藝人鄭人碩發現後，立刻上前協助戒護，最後其他支援警力趕來，順利將犯嫌帶回警局，萬華警分局12日也頒發感謝狀給鄭，表揚他的熱心義舉。

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(中時電子報)