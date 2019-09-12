台中市消防局第7大隊專救隊於今年7月接獲通報，53歲吳姓孕婦急產須送醫，2位高級救護技術員王家進（圖左）及李孟鴻（圖中）趕抵，安全將孕婦送抵醫院順利產下1名女嬰，中秋節前夕吳婦（圖右）帶著女兒及彌月蛋糕至消防隊分享喜悅。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

國人生育率逐漸降低，1年接生2位新生兒，台中市消防局第3救災救護大隊中山分隊員侯鈞婷獲頒全國消防績優「接生好手」，並直呼：「可遇不可求！」；另外，消防局積極投入緊急救護工作，榮獲107年度特殊績優團隊組等獎項可說「喜事連連」，在各縣市中脫穎而出。

台中市消防局指出，被獲頒「接生好手」獎項，除了有精湛救護技術外，還要靠一點運氣，因為實務上要遇到急產接生的救護件數真的不多，第3救災救護大隊中山分隊員侯鈞婷，2018年完成2件孕婦急產救護工作，將孕婦、胎兒安全送抵醫院順產，堪稱新生兒「福星」。

台中市消防局第7大隊專救隊於今年7月接獲通報，53歲吳姓孕婦急產須送醫，2位高級救護技術員王家進及李孟鴻趕抵，發現該名孕婦羊水已破，立即做初步評估與處置，將孕婦送抵醫院順利產下1名女嬰，中秋節前夕吳婦帶著女兒及彌月蛋糕至消防隊分享喜悅。

長期推動各項緊急救護工作，台中市與台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市等6個縣市、同被列為「甲組」評比對象，並榮獲特殊績優團隊組佳績，於2019年提升緊急醫療救護品質國際研討會上，由消防署長陳文龍親自頒予獎項，肯定成效卓著。

(中時 )