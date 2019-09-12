苗栗縣政府結合10大休閒農業區推出食農體驗小旅行及攝影競賽，12日縣長徐耀昌等人揭開序幕。（何冠嫻攝）

苗栗縣10大休閒農業區蘊藏豐富農產與觀光資源，縣府為讓民眾深入體驗苗栗休閒農業，並推廣食農教育，規畫10場次的食農小旅行、辦理留影存記憶攝影競賽，旅程中留下美好回憶的影像，還能參賽勇奪最高獎金3萬元。

苗栗18鄉鎮不僅山水秀麗，各具觀光優勢與鮮明在地特色，農特產更是優質豐富。今年三義雙潭和大湖薑麻園休閒農業區於全國休閒農業區評鑑獲最高榮譽「卓越獎」，三義舊山線休閒農業區、公館黃金小鎮休閒農業區及通霄福興南和休閒農業區獲「模範獎」，西湖湖東休閒農業區、大湖馬拉邦休閒農業區及通霄福興南和休閒農業區則摘下「茁壯獎」。

苗栗縣政府為讓遊客更深入旅遊，於27日至11月29日推出10場次食農小旅行，安排農事、DIY體驗、田野饗宴及在地特色伴手禮。縣府農業處長陳錦俊指出，小旅行每場限量60至80個名額，另加碼提供免費接駁服務，讓民眾輕鬆享受遊程，體驗特色休閒農業。

另，縣府推出「食農遊苗栗、留影存記憶」攝影競賽，民眾至苗栗旅遊拍出以縣內農業為主題的生動、有趣且深刻畫面參加評選，由專業評審選出獎金3萬元的優勝1名、獎金各1萬元的5名優等、各3000元的10名佳作，鼓勵遊客享受農村旅遊外也記錄美好時光。

(中時 )