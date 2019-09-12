埔里酒廠「喚醒防災DNA特展」及921故事酒「淬煉」新酒發表同步揭幕剪綵。（楊樹煌攝）

暨大附中樂儀隊在埔里酒廠活動中演出精彩樂儀進場及隊形變化。（楊樹煌攝）

埔里酒廠街頭藝人「貝斯MAN」在酒廠新酒發表會中演出精彩的小提琴與大提琴演奏。（楊樹煌攝）

埔里酒廠今12日利用「喚醒防災DNA特展」機會，同時舉行埔里921故事酒「淬煉」新酒發表會，由於活動中還有暨大附中的樂儀隊、酒廠街頭藝人貝斯MAN的小提琴、大提琴演奏，並有埔里國小學生弦樂、武術以及育英國小學生直笛、國樂的精彩演出，酒廠並提供冰棒免費吃，吸引民眾和遊客熱烈參與。

台灣菸酒公司董事長丁彥哲和埔里酒廠廠長指出，20年前921大地震重創埔里，埔里酒廠也成重災區，廠方除新增「921埔里酒廠的故事」專區，讓民眾了解當時埔里酒廠嚴重災況，同時埔里酒廠也特別精挑細選921地震搶救回來的愛蘭白酒，製作出「921震災20周年故事酒-淬煉」新酒，只限量1500瓶供民眾收藏。

埔里酒廠副廠長丁丞康表示，回顧20年前的921大地震，埔里酒廠被摧殘得幾乎儲酒庫都倒掉，就算結構完整的建物，內中堆疊的紹興酒甕也是東倒西歪、一片狼藉，當時經員工在斷垣殘壁中合力搶救，將完好的甕酒重新排列堆放，只剩8萬罈，約為地震前的10／1，淮隔年1場無明大火，8萬罈氣又被燒得只剩1萬罈，這批最後殘留的萬罈白酒，再經真空蒸餾後，就是目前推出，算是空前絕後的「淬煉」新酒。

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(中時 )