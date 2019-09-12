陸委會發言人邱垂正今表示，國人在陸因案遭羈押拘留人數，據陸方曾提供資料顯示當時約有一千三百餘人在陸服刑，但這些人數並未針對政治因素遭關押統計。提醒國人兩岸政治體制不同，各有不同法律規定，呼籲國人遇有相關問題可聯繫政府尋求協助。

邱垂正強調，截至目前陸方尚未依「兩岸共打協議」向我方及家屬通報。李孟居為何遭陸方限制人身自由？所涉及法律依據及目前關押地點，國台辦只用「涉及從事危害國安犯罪活動已被依法審查」模糊以對，說法完全無法回應外界質疑。呼籲陸方應立即對外完整說明。李孟居入境深圳失聯至今23天，政府對李孟居入境大陸失聯旋即組成專案救援小組，相關部門會持續透過窗口與陸方聯繫，要求儘速說明本案相關事項。

至於高雄市長韓國瑜認為因為兩岸關係不正常導致李孟居被捕。邱垂正說，韓國瑜市長認為此案源於兩岸關係不正常，恐怕是對中共政權本質認識不清，也忘記國民黨執政時代有我國人鍾鼎邦遭中共濫捕前例。呼籲台灣社會應團結譴責北京當局破壞兩岸關係、漠視人權，而非凡事以選舉考量，藉機進行政治操作，謀取政治利益。

(中時 )