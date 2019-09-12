有民眾近2日在媒體刊登廣告，直指有小三奪走自己的丈夫，並署名「字字血淚的工具人」，對此，台北市晚晴婦女協會表示，文字中可以看到原配充滿不甘心，用登報的方式可能是要讓第三者丟臉，也讓自己出一口怨氣，在婚姻中兩人的關係顯然並不好，原配使自己成為作牛作馬的工具人，不懂得照顧自己、愛自己，用這樣的方式討伐第三者能讓自己開心、高興、快樂嗎？

台北市晚晴婦女協會認為，若不值得，這只不過讓社會造成了輿論，對於夫妻兩人修復關係反而是一種傷害，並沒有實質效益，也不一定會達到原配想要的效果。

台北市晚晴婦女協會表示，其中值得讓我們進一步探討的是，傳統女性的框架是誰給的？又該如何破除呢？

雖然面對婚姻危機處理的方式百百種，但台北晚晴義務律師提醒：以這樣的方式呈現自己的家事，以及第三者的照片，不管有沒有證明，可能在法律層面上都已有毀謗之虞；縱使相姦罪成立，但這是屬於私領域的部分，當事人如果不是政治人物，通姦行為非公眾得討論的事項，若能多考慮到法律層面牴觸與否，也許可以有其他不同的方式。

(中時 )