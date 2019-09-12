2020全球最佳大學排名。（亞大提供／林欣儀台中傳真

2020年世界最佳大學有哪些？英國泰晤士報高等教育特刊12日公布排名，全台共有18所大學進入世界1000大，其中，中國醫藥大學、亞洲大學組成的「中亞聯大」雙雙入榜，分別位列全球第589、842名，且亞大今年進步92名，是台灣進步最多、最快的非醫學類大學。

此排名是從世界92個國家、1萬7000多所大學中評選出1300所最佳大學，台灣共36所學校進榜。亞洲大學研發處指出，亞大今年位居全台第11、私校第4，且全球排名較去年進步92名、全台進步8名，主因泰晤士報引用的13項評比指標，亞大在教學、研究與論文引用率、企業合作、國際聲望5項評比都有顯著承者，且其中的研究項目成長達50％。

國際評比獲肯定，「中亞聯大」董事長蔡長海表示，少子化效應使得台灣大學經營陷入困境，而中醫大、亞大秉持著「不斷應變」的原則，以積極延攬國際卓越人才、擴展醫學相關系所學院等方式，提升教學研究品質、邁向國際化，也強化師生職場競爭力，其成果就展現在國際排名。

亞大校長蔡進發指出，創校僅19年的亞大在逆境中成長，備極艱辛，今年世界排名能大幅爬升，除亞大附屬醫院轉型成功的助益，學校也增聘教師、增強教學與研究能量，並設立大數據中心、AI人工智慧金融科技與區塊鏈、3D列印醫療等中心，極力發展AI普及教育。

蔡進發強調，亞大所屬的研究中心許多與美國哈佛、密蘇里大學、喬治亞理工學院獲日本京都、新加坡國立大學等國際名校合作，且這學期有800多名國際生來就讀碩士、博士或大學，學校更積極開設全英授課課程、加速國際化，也是這6年來持續獲得國際肯定的重要因素。

(中時 )