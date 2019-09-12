砂卡礑步道景致迷人，不過常常會受到天氣等因素影響而封閉，太魯閣國家公園管理處決定在中秋節後，大幅改善砂卡礑步道路面及排水設施。9月16日至11月1日分段進行施工，步道將局部管制或暫時封閉，請遊客注意並配合管制措施。

太魯閣國家公園管理處表示，這次施工主要是為了進行步道鋪面及排水整修，由於步道路幅狹窄，為了兼顧工程安全及遊客賞景需求，將採取分段施工及管制的措施，並避開連續假期施工。施工及步道管制期間如下：

一、9月16日(週一)至9月22日(週日)，施作步道後段路面及排水設施，因此砂卡礑步道開放步道口至0.5公里處，0.5公里後則暫時封閉，遊客請在0.5公里處折返。

二、9月23日(週一)至10月9日(週三)，施作步道前段路面及排水設施，砂卡礑步道全線封閉。

三、10月10日(週四)至10月13日(週日)，國慶日連續假日期間不施工，砂卡礑步道全線開放。

四、10月14日(週一)至11月1日(週五)，砂卡礑步道施工全線封閉。

太管處指出，施工期間如受天候影響，而延長或改變施工期間，太管處將於官網另行公布週知。

(中時 )