陸客來台急縮，比想像中嚴重，第一線華語導遊等不到工作哭哭！自大陸祭出自由行禁令，也緊縮團客配額後，政府大撒幣46億，盼用秋冬旅遊補助擴大國旅市場止血。但今有最新統計數字出爐，9月上旬陸客入境數竟暴跌約8成，這也顯示大批導遊失去工作機會。已有華語導遊透露，公司已陸續打電話給旗下導遊，要他們自謀生路，別再痴等接團機會。

根據官方統計，今年9月1日到10日陸客入境人數，只有9610人，僅有上月同期的1成2，等於9月上旬陸客入境數暴減約8成，下跌數字比預期還嚴重。據了解，原預期明年大選前的11月才會發生，竟然已提前2個月，整個觀光產業鍵受到巨大衝擊。

陸客團縮減和自由行停止對台灣觀光的衝擊，雖政府推出的第一波36億元秋冬旅遊補助已自9月1日開始上路，第二波10億元補助也將在9月16日展開，但這都難以彌補觀光業急凍的營收缺口，而在這觀光產業鍵中，相關的從業人員皆蒙受其害。

以南部遊覽車大戶業者江其興為例，他最高峰時擁有128輛遊覽車隊，現已陸續脫手只剩一輛。他哀嘆說，「自由行沒有了，那整個團都是0，所以這次傷害最大的，將近損失了5個月。」

另一專接陸客團的大型旅行社也面臨接單銳減的困境。其專屬導遊透露，有導遊同仁陸續接到公司電話，要他們找其他工作，別再痴等接團的機會。甚至業界傳出，若明年仍是綠色執政，不排除撤資台灣，屆時觀光業失去工作的狀況將更為慘烈。

他提到，猶記得上半年觀光回溫，公司還招兵買馬不少導遊，未料陸方禁令來得突然，以致原預期有工作的導遊空歡喜一場，有人因此轉做赴日台灣團領導，甚至有人因此失業，生活陷入困境。

他指出，比起新南向旅客，陸客口袋就是比較深，政府一昧衝旅客人數，不在乎旅客消費力，這樣的政府還有什麼好期待的。未來若是繼續綠色執政，即使手邊還有團可帶的導遊，也是人人自危，想著可能也要有轉業的準備，因為觀光看不到遠景，再苦守觀光業不就死路一條嗎？

(中時電子報)