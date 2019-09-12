蔡沁瑜：韓國瑜造勢前 馬英九哽咽挽留郭台銘

鴻海創辦人郭台銘今天選擇退出國民黨，其幕僚蔡沁瑜今天下午火速把黨證、榮譽狀、聲明親筆簽名退回黨部，蔡說，郭上午決定退黨，心裡百感交集，希望讓國民黨改造重生，與其留著讓對方覺得要好聚好散、沒有道義，倒不如選擇離開，「緣分到了，畫下句點」。面對媒體追問郭董過河拆橋，蔡當場動怒駁斥，場面充斥火藥味。

郭台銘選在中選會開放登記為總統被連署人前1天退黨，下午由幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜代為繳回榮譽狀、黨證、郭台銘聲明親筆簽名。

不料，中間因「由誰接下退黨聲明」喬不定，導致送件地點變來變去，一度讓趕路的媒體手忙腳亂，雙方難耐火氣，最後國民黨決定按照一般退黨程序走，要求郭將黨證和榮譽狀退回自己登記所屬的台北市中正區黨部。

郭台銘的聲明中痛批國民黨腐敗分贓政治文化，詢及退黨的原因，蔡沁瑜表示，身為政治素人的郭台銘，從參加初選至今選擇離開，中間心情轉折變化大，媒體報導指郭台銘「國會龍頭不分區第一名交換說」，或者曾經拿錢叫韓國瑜退選時，當時說對於國民黨或者藍綠舊思維的政治分贓，非常不屑，這陣子陸續有此聲音出來，包含說郭台銘沒有道義，還說要好聚好散，今天就選擇主動退黨。

國民黨前主席連戰刊登廣告籲團結，前總統馬英九、黨副主席郝龍斌皆有簽署，被解讀成郭台銘退黨的導火線，蔡沁瑜透露，馬英九在9月8日韓國瑜首場新北造勢的前幾天拜會郭台銘，馬希望以團結大局為重，盼郭想清楚，馬一度情緒激動、數度哽咽，郭則勸馬不要去造勢，但馬去了卻被噓下台，郭替馬感到於心不忍，認為對馬是羞辱，因為馬前去造勢是因為非常愛國民黨，因此「郭認為政黨束縛、理念，讓一個人無法選擇對的方向，讓人很心痛」。

此外，郭台銘也痛批羅列在廣告上的黨內大老，有些人是人在曹營心在漢，蔡沁瑜說，不去點名是那些人，但相信這些人都心知肚明。

蔡沁瑜說，郭台銘上午決定退黨，下午親自一筆一畫寫下退黨聲明，心裡百感交集，但不是因為誰的一句話就決定退黨，而是這段時間累積做的決定，希望讓國民黨改造重生，也不要造成國民黨麻煩，既然留著，讓對方覺得要好聚好散、沒有道義，與其這樣選擇離開。

但對於中常委提出初選辦法開特例讓郭台銘投入初選？壓垮的最後一根稻草？蔡沁瑜淡然地說，「緣分到了，畫下句點」，現在郭選擇退黨，過去就放下，讓它過去。

媒體追問郭台銘認賭不服輸，過河拆橋？蔡沁瑜聞言後動怒駁斥，「為什麼是？哪裡是？為什麼是過河拆橋？哪裏過河拆橋？郭台銘對國民黨沒有任何一分虧欠，郭台銘哪裡對不起國民黨呢？你這個問題什麼意思呢？」

(中時 )