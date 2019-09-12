鴻海創辦人郭台銘正式退出國民黨，郭幕僚蔡沁瑜代表郭台銘赴國民黨辦理退黨程序，並主動退回國民黨黨證及榮譽黨員證書。（陳君瑋攝）

郭幕僚蔡沁瑜代表郭台銘赴國民黨，主動退回國民黨黨證及榮譽黨員證書。（陳君瑋攝）

郭幕僚蔡沁瑜代表郭台銘赴國民黨辦理退黨程序。（陳君瑋攝）

鴻海創辦人郭台銘正式退出國民黨，郭幕僚蔡沁瑜代表郭台銘赴國民黨辦理退黨程序，並主動退回國民黨黨證及榮譽黨員證書。（陳君瑋攝）

鴻海創辦人郭台銘正式退出國民黨，郭幕僚蔡沁瑜代表郭台銘赴國民黨辦理退黨程序，並主動退回國民黨黨證及榮譽黨員證書。（陳君瑋攝）

鴻海創辦人郭台銘正式退出國民黨，郭幕僚蔡沁瑜代表郭台銘赴國民黨辦理退黨程序，並主動退回國民黨黨證及榮譽黨員證書。（陳君瑋攝）

郭台銘正式退黨！蔡沁瑜赴國民黨退回榮譽黨員證書

鴻海創辦人郭台銘正式與國民黨決裂，準備以獨立參選身分角逐2020總統大位。郭台銘辦公室12日強調，郭台銘不會眷戀這個政黨，除了即日起退出中國國民黨，郭台銘本人下午也將發表親筆退黨聲明，以表決心，郭幕僚蔡沁瑜代表郭台銘赴國民黨辦理退黨程序，並主動退回國民黨榮譽黨員證書。

(中時 )