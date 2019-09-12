愛河畔，學員們透過藝術家畫作，感受當時的創作心境及舊時代景緻。（高美館提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市立美術館內有許多以高雄景緻為創作主題的典藏藝術品，記錄著高雄不同時期的景象變化與生活風情。為了讓民眾親近藝術、了解藝術家的創作思維，高美館推出「藝術偵探－大地方小旅行」活動，透過拼圖、地圖對照、偵查畫家創作地點等趣味方式，帶領民眾感受藝術家的創作情懷，也深入了解高雄之美。

高美館特地邀請15位藝術、地方文史相關之社大教師、資深學員、年青藝術家，一同參與創意發想，從高美館典藏作品中挑選作品，並設計出以柴山、愛河、高雄港、旗津及前鎮五條小旅行路線，7月至9月共推出13場戶外課程及一次館內收斂課程，吸引50位民眾參加，迴響熱烈。

愛河路線由在地文史工作者擔任導覽，以多幅描繪愛河景致的館藏畫作、結合老照片，帶領學員進行對照，觀察愛河周邊景觀的時代變異及周邊產業演進，從愛河畫作中窺見今昔不同的風貌。藝術家現場也帶領學員現場速寫、找尋畫家的視角，眾人還合力完成「愛河行旅圖」集體創作。

柴山、高雄港的路線也頗受好評，漫步在打狗英國領事館官邸旁的私人景觀步道，在候船室看大船入港，隔著玻璃描繪高雄港，都是難得的體驗。

高美館表示，典藏作品除了公開展示外，藉推廣教育活動將美感與空間體驗導入民眾生活空間中，將其活化，能讓美感體驗更鮮活，對國民美育而言很重要。

(中時 )