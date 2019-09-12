苗栗40多歲女子患有椎間盤突出的毛病卻不以為意，日前因雙下肢麻痛，不良於行，且臀部有麻木刺痛感，小便的感覺變得遲鈍，至衛福部苗栗醫院就醫後，被診斷為「馬尾症候群」，經手術取出長達6公分的椎間盤，但她因神經受損嚴重，麻木和無力的症狀已趕善但仍存在，須持續接受術後的復健治療。

苗栗醫院神經外科醫師吳聖文解釋，人體腰椎1、2節以上為脊髓，以下就是一條條的神經，也就是所謂的「馬尾」，若「馬尾」受到嚴重壓迫，將出現坐骨神經痛的症狀，嚴重一點，臀部地方會刺痛麻木，最後無知覺，不處理就會出現大小便無感覺的狀況，甚至下半身癱瘓。

吳聖文說明，出現類似馬尾症候群的情況時，應儘速向神經外科醫師求診，因若單純的坐骨神經痛，經開刀處理通常不會有太多的後遺症，但若是等到臀部麻木刺痛甚至無知覺，或者大小便無感覺甚至下肢無力時再處理，通常會留下神經損傷的後遺症，若拖太晚處理，可能下半身癱瘓，終身需要導尿管。

他提醒，預防勝於治療，平日應多注意脊椎和姿勢的保養，不要久坐久站，並避免長時間彎腰搬重物低頭。

(中時 )