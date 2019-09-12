大陸踏出擁有領先全球、業務化對地光譜探測能力的第一步！9月12日11時26分，大陸在太原衛星發射中心使用長征四號運載火箭，成功將5米光學業務衛星送入預定軌道；除可有效獲取寬幅高光譜及多光譜資料，逐步完善自然資源衛星觀測體系外，未來並將與後續系列衛星組網，進而獨步全球。

5米光學業務衛星為大陸空基規劃中的重要型號，由自然資源部主持建造、肩負總責，自然資源部國土衛星遙感應用中心為專案法人，直接負責工程建設管理，中國空間技術研究院、中國航太科技集團公司第八研究院則負責衛星和運載火箭研製。

5米光學業務衛星運行於太陽同步軌道，設計壽命5年，透過所搭載的兩台相機，可有效獲取115公里幅寬的9譜段多光譜資料；此一大陸自主建造並成功運行的首顆民用高光譜業務衛星，堪稱國家民用空間基礎設施中，新型對地觀測衛星發展的又一重要成果。

(旺報 )