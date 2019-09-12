「2019世界搏茶會」目前正在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部盛大舉行，每天都吸引不少民眾前往，其中每天限量100杯的免費「黃金紅茶」更是受歡迎，頂級日本黃金粉加上阿里山小葉種紅茶，口感滑順，喝過的民眾都讚不絕口。
發想這個獨特搭配的茶藝總監謝明素表示，因搏茶會首屆國際紅茶評鑑，主辦單位邀請她到場沖泡得獎紅茶，為讓民眾耳目一新而有此一舉，謝說，以急速冷凍方式保留紅茶的茶韻和香氣，加入從日本進口的可食用黃金粉沖泡而成，茶湯流入杯中時，金粉如流沙般在水中形成炫麗線條，視覺效果華麗吸睛。
由於「黃金紅茶」每天選用的得獎紅茶品類不同，因此呈現的口感也各具特色，謝明素說，每天限量100杯，但為了讓排隊民眾都能品嘗，幾乎天天加碼，每天光是黃金粉的成本就近萬元，但能因此讓民眾接觸阿里山小葉種紅茶，相當開心。
嘉義縣府文觀局表示，2019世界搏茶會將舉辦到9月16日，民眾可把握中秋節連續假期前往參與，「黃金紅茶」每天下午1點在時尚主題館以「獨嘉大壺泡」品茗方式奉茶，前10位打卡民眾還能以高腳杯品飲黃金紅茶。
(中時 )
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