茶藝總監謝明素以阿里山小葉種紅茶加入從日本進口的可食用黃金粉沖泡，茶湯流入杯中時，金粉如流沙般在水中形成炫麗線條，視覺效果華麗吸睛。（張亦惠攝）

茶藝總監謝明素以阿里山小葉種紅茶加入從日本進口的可食用黃金粉沖泡，茶湯流入杯中時，金粉如流沙般在水中形成炫麗線條，視覺效果華麗吸睛。（張亦惠攝）

「2019世界搏茶會」目前正在嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部盛大舉行，每天都吸引不少民眾前往，其中每天限量100杯的免費「黃金紅茶」更是受歡迎，頂級日本黃金粉加上阿里山小葉種紅茶，口感滑順，喝過的民眾都讚不絕口。

發想這個獨特搭配的茶藝總監謝明素表示，因搏茶會首屆國際紅茶評鑑，主辦單位邀請她到場沖泡得獎紅茶，為讓民眾耳目一新而有此一舉，謝說，以急速冷凍方式保留紅茶的茶韻和香氣，加入從日本進口的可食用黃金粉沖泡而成，茶湯流入杯中時，金粉如流沙般在水中形成炫麗線條，視覺效果華麗吸睛。

由於「黃金紅茶」每天選用的得獎紅茶品類不同，因此呈現的口感也各具特色，謝明素說，每天限量100杯，但為了讓排隊民眾都能品嘗，幾乎天天加碼，每天光是黃金粉的成本就近萬元，但能因此讓民眾接觸阿里山小葉種紅茶，相當開心。

嘉義縣府文觀局表示，2019世界搏茶會將舉辦到9月16日，民眾可把握中秋節連續假期前往參與，「黃金紅茶」每天下午1點在時尚主題館以「獨嘉大壺泡」品茗方式奉茶，前10位打卡民眾還能以高腳杯品飲黃金紅茶。

(中時 )