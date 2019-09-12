中秋節連休3天，為因應民眾連假需求，三重果菜批發市場中秋節13、14日照常營業供貨，15、16日連兩天休市。新北果菜公司表示，今年應景的文旦柚產地受氣候、大量外銷等原因，造成國內供貨量少，柚子批發價格較去年飛漲80％，蔬菜也微幅調漲2％左右。

新北果菜公司經理郭榮瑞12日表示，因全球極端氣候、颱風外圍環流，使南部產地連日下雨，造成柚子花被雨打落，以及柚子大量外銷等因素，國內柚子整體供貨量減少，比照去年中秋節，三重果菜市場柚子批發交易量從569噸減少成339噸，交易量減少40％，批發價格從每公斤10元漲到18元大漲80％。

郭榮瑞也說，近年因網購宅配迅速發展，老欉特選品在柚子成熟前，已在產地被預購完畢，近期果菜市場進貨的柚子品質參差不齊，頂級的特選品柚子進場量極少，產品品質、價差優劣差異極大，高價的特選品造成平均價格上漲。

另蔬菜類因先前颱風外圍環流造成產地豪雨，蔬菜進貨量略減，開學後營養午餐需求，加上消費者多在中秋節前採購、整體蔬菜需求量大為增加，蔬菜價格也微漲2％。

(中時 )