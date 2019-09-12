馬來西亞發行量最大的英文報章「太陽報」今天刊登外交部長吳釗燮投書，指台灣許多方面都符合聯合國永續發展目標，呼籲聯合國應該盡快納入台灣。

太陽報（The Sun Daily）在全國版第9版，以「建立包容性的聯合國需要納入台灣」為標題，報導台灣加入聯合國的訴求。

投書提到總統蔡英文今年7月重申台灣2300萬人有權參與聯合國體系，並強調台灣決心與全球夥伴攜手合作，達成聯合國永續發展目標（SDGs）。

投書說，聯合國永續發展目標是為了更美好永續未來而規劃的藍圖，並在「不遺漏任何人」的前提下，朝永續發展的方向前進。

今年7月舉行的聯合國永續發展高階政治論壇中，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）也呼籲各國注意「包容之重要」，因為「不公平及不包容的發展將無法永續」，因此台灣更不應該被聯合國遺忘。

吳釗燮認為，經過多年的努力，台灣在減貧及零飢餓的目標上已有顯著進展，包括低收入戶比率已降至1.6％，全民健康保險覆蓋率已達99.8％，廢棄物回收率達55.69％等，這些數值均遠優於聯合國永續發展目標設定的標準。

同時，台灣也對夥伴國家提供發展援助及進行合作計畫，包括去年台灣在39個國家針對聯合國永續發展目標相關領域進行合作計畫，因此，禁止台灣分享有助改善國際的經驗及重要資訊，實極荒謬。

投書也對1971年聯合國大會通過的第2758號決議指出，這個決議並未解決台灣在聯合國的代表權問題，而台灣從來不是中華人民共和國的一部分，並強調只有台灣以民主程序選出的政府，才能代表台灣2300萬人。令人遺憾的是，聯合國持續錯誤解釋該決議，以正當化其排除及孤立台灣的作為。

另外，投書指出聯合國拒絕持台灣護照者進入參訪或出席會議，台灣記者及媒體也無法取得聯合國記者證以採訪其會議等做法不公平且充滿歧視，也違反聯合國成立時標榜的普遍性原則，因此呼籲聯合國應言行一致，並立即採取行動，改正排除台灣的不當做法。

太陽報每日發行量約31萬份，包括網路版在內每日的讀者約150萬人次，讀者群包括馬來人、華人、印度裔等3大族群，以及政府機關、學校、政黨、公司行號及旅居馬來西亞外籍人士。

(中央社)