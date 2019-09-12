國姓鄉北山村通往南港、埔里、魚池的重要道路可望由狹窄小道變為9米的寬敞大道。（楊樹煌攝）

投147線為國姓鄉往返埔里鎮、魚池鄉的重要道路，為提升道路品質，縣府向公路總局爭取到經費，將進行拓寬，縣長林明溱12日在港源社區活動中心向地方鄉親公布計畫進度，立委馬文君、縣議員陳宜君均列席，地方鄉親更是熱烈到場關心。

投147線拓寬工程，由工務處長陳錫梧進行簡報，道路將拓寬為9公尺，由公路總局納入生活圈新興計畫，補助經費為3億2,530萬元，預計110年底可完工。

林縣長指出，南港地區假日有許多遊覽車行經，拓寬才能確保安全，工程總經費3億多萬元，縣府配合款7千多萬元，為了地方進步與發展，縣府會盡力籌措配合款，感謝馬立委向公路總局爭取補助以及地方民意代表挨家挨戶取得地主同意，一起為國姓鄉的發展努力。

馬立委表示，縣府今年在生活圈道路改善計畫中已獲7億多的補助，包括中寮鄉環鄉公路及國姓鄉投147線拓寬工程，投147線在103年已實施第一階段北山段工程，第二階段去年取得地方居民同意後，縣府計畫書已於8月6日獲公路總局同意補助經費，希望工程盡快完成，讓鄰近的港源國小學生通車更加方便，也促進在地的觀光發展。

(中時 )