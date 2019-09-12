23日將於紐約聯合國總部召開的「氣候行動高峰會」，包括中國時報等35個媒體機構及學術單位，12日舉行「讓地球降溫，台灣動起來」聯合報導行動，響應美英等國目前有170餘家平面與電子媒體聯合發起活動，從峰會前一週的9月16日開始，邀請新聞界連續一週以重要的版位或時段，顯著報導氣候相關議題。

格陵蘭的冰層繼續快速融化、巴西亞馬遜雨林的野火繼續蔓延；台灣荔枝樹今年不開花、芒果產量驟降，去年減碳在五十六國倒數第五……全球高溫現象年復一年的嚴重，海平面不斷上升；而氣候暖化帶來糧食價格提高，讓全球出現更多的飢民。氣候變遷是一個愈加迫切的、涉及人類與萬物存亡絕續的最重要的環境與政治議題，而且，沒有人是局外人。

包括中國時報等21個媒體機構及政大傳播學院等14個傳播學院等學術單位，在國內總統大選新聞持續增溫、可能過熱之餘，共同敦請國內新聞傳播界，在聯合國氣候高峰會的前一週起，也發揮媒體的輿論責任，報導、評論、製作台灣與全球的氣候暖化議題，讓政府、政黨與社會大眾，能夠開始嚴肅面對這個全球最重要的問題。

這21家平面、電子與網路媒體機構，以及14所新聞傳播學術單位，都熱烈應允作為此新聞行動的共同發起者，並且願意在各自的媒體空間製作相關新聞報導。主辦單位政大傳播學院表示，也希望這項媒體聯合行動，能夠在社群媒體上串連推播，讓氣候議題不停留在僅此一次，而是不斷滾動、擴大相關的資訊流通和深入討論，進而影響台灣的環境與經濟政策。

(旺報 )