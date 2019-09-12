弘文中學舉辦中秋嘉年華大會烤活動，學生分組進行烤肉。（弘文中學提供／王文吉台中傳真）

「月圓人圓弘文圓」設計彩柚趣味競賽，讓學生發揮創意。（弘文中學提供／王文吉台中傳真）

弘文中學連續4年舉辦中秋嘉年華全校師生大會烤活動，全校師生都非常期待。（弘文中學提供／王文吉台中傳真）

台中市私立弘文中學12日舉辦「月圓人圓弘文圓」中秋嘉年華全校師生大會烤活動，課程以「多元創新，國際弘文」為主題，建構「節能減塑、整潔打掃、誠實學習、禮貌微笑」品德元素，結合各科教學課程，推出師生剝柚、柚香精油製作、彩柚趣味競賽及才藝表演活動，並邀請國際部外籍老師參與，讓3000名師生提早歡度中秋。

校長張輝政表示，中秋嘉年華大會烤活動邁入第4年，全校師生都非常期待。因此在9月6日導師會議及班聯會提案討論後，全校師生都非常讚同及支持，在此次活動期間更落實不使用一次性餐具，具體實踐本校「減塑愛地球」的品德教育推動主題。

大會烤活動邀請外籍教師加入學生烤肉分組，增進學生與外師互動，解說中西文化不同的節慶風俗。「中秋演經典」有獎徵答活動，讓師生體會中秋節為中國文化慶典中充滿浪漫氣氛之節慶，鼓勵學生學習並沉浸於文學之美，

(中時 )