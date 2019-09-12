國民黨中常委李德維（左）、李昭平。（黃福其攝）

鴻海創辦人郭台銘退黨，上午透過幕僚聲明批國民黨「迂腐」、「百年世襲」，還指連戰等31大老聯合聲明「人在曹營心在漢」等等，引起多國民黨中常委反擊，但也表示過了風暴就是晴天，呼籲藍營要團結。

中常委姚江臨說，為31位大老感到委屈，另提到「百年世襲中常委」，中常委是兩年一任，以前是1年1任，是全國1千多位黨代表一票票投票產生，怎叫世襲？

他說，郭董參加初選時，對孫中山、蔣總裁及經國先生遺像各鞠三個躬，當時說要和國民黨一起下架蔡英文、下架民進黨，還說「他參加初選不接受徵召，如果他贏由他代表國民黨參選總統，若他輸了願意協助輔選出線的人」，這是郭當時的動作。事到如今，若不能在一起，大家好聚好散，沒什麼惡言相向，分手不必出惡言；政黨是共同理念結合，沒共同理念就不必留在這裡。他呼籲藍軍支持者，「過了今天就過了風暴，已是晴天」，要團結一致打贏選戰。

中常委李昭平說，郭退黨讓大家失望遺憾，但能激起鬥志和危機意識，全力拚大選。但對蔡小姐 (蔡英文)說31位大老是兩面人，十分不齒，這是人格汙辱，說中常委守舊，是什麼事哪個人請她指出來，不可含沙射影。

中常委李德維說，郭董的聲明抨擊迂腐、百年世襲中常委等等，讓人非常錯愕，國民黨是百年政黨不必人云亦云，隨風飄搖，只能說對郭退黨很遺憾，但在重要關頭，全黨上下繼續努力，在吳主席領導下重返執政。

(中時 )