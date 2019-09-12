張理國／台北報導

高雄獨立音樂節大港開唱傳出明年停辦，行政院副院長陳其邁今天表示，韓國瑜當市長不到一年就停辦，真的很可惜，很失望。

陳其邁出席「2019台灣永續峰會：以產業人工智慧共構數位台灣」活動受訪時說，大港開唱是很多年輕人大家共同的回憶，也讓很多年輕人覺得「我是高雄人我驕傲」，對於高雄人引以為傲台灣最大的一個民間主辦的音樂祭要停辦，大家都很難過。

陳其邁呼籲韓國瑜，對年輕人的活動，能夠自由的歌唱、盡情吶喊，卻用其他很多不當的干預，或者是說其他的一些理由，就讓主辦單位沒有辦法繼續下去，很多高雄年輕人甚至台灣年輕人都很失望。他勸韓國瑜應該要好好再想清楚，幫助大港開唱能夠繼續在高雄舉辦，不然全國最大的音樂祭，結果在韓擔任市長不到一年的時間就停辦，真的是非常可惜。

對於有沒有可能協助大港開唱易地舉行，陳其邁說，就他來講，大港開唱就是要在大港旁邊才夠嗆、有意思，若離開便索然無味啦，因為高雄是一個熱情的港都，本來就是可以很阿沙力、可以很豪放的大聲唱歌的地方，沒有這個音樂是高雄的損失，有很多高雄人很失望，也很納悶為什麼韓上任不到一年時間，大港開唱就沒了，真的很失望。

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(中時 )