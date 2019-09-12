素有「中國最美聲音」之稱的蘇州評彈天后盛小雲。(王英豪攝)

盛小雲(圖右)與張麗華(圖左)以嗓音及豐富肢體表現演繹古代愛情故事。(王英豪攝)

素有「中國最美聲音」之稱的蘇州評彈天后盛小雲，近日與蘇州評彈團再度訪台，將演奏耳熟能詳的中國四大名著，以及纏綿悱惻的古代愛情故事。盛小雲表示，台灣人對於四大名著一定會有自己的理解，此次團隊以蘇州評彈、說唱的方式來演繹，也許台灣觀眾會對於這樣的形式比較陌生，但也能夠嘗試以團隊所選的經典橋段，帶著觀眾重讀經典。

盛小雲表示，在小說中的蘇州才子，最拿手的就是談情說愛，這也是最棒的橋段，此次演出關於愛情的評彈片段，可以讓觀眾知道愛情有甜酸苦辣，有很多味道，希望觀眾都能夠有情人終成眷屬，雖然過程可能有些坎坷，但結局會是圓滿的。

蘇州評彈為蘇州評話和蘇州彈詞的合稱，演員手捧三弦或琵琶，時而是劇中人，卻又不時吐嘈搞笑，化作戲外第三人。在今(12)日所舉辦的彩排記者會中，盛小雲與著名評彈演員張麗華共同演繹《新木蘭辭》，以其跨幅極大的嗓音，忠實呈現出花木蘭的心境。蘇州評彈團的團員陳烽及謝嵐，則個別分飾唐伯虎及秋香，以悠轉曲調及逗趣的對話，將唐伯虎「撩妹」功力展現的一覽無遺。

盛小雲此次與蘇州評彈團共同演出《天籟雲間》，台北場票房已全數售罄。她對此表示，自從1998年首次訪台後，光是她個人已經來台演出十幾次以上，也特別愛台北觀眾的熱情。

盛小雲說：「最令我感動的就是上回來台北簽售會，有好多觀眾帶著自己的孩子來一同觀看演出，讓我覺得『才是真正的中華文化的傳承』，我這幾年走訪近30所院校去演唱播種，好像在十八年過後，我看到我播下去的種子都收穫了，當時讀大學的孩子，如今也帶著他們的孩子回到劇場，觀看蘇州評彈的演唱，我覺得非常非常感動。」

(中時 )