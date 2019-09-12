攝影師邱德興以鏡頭紀錄記憶中的浪花。(沾美藝術庭苑提供／王寶兒台北傳真)

逝去的時光，能否在未來重回那一刻？在公路之旅所瞥見的滔滔海景，雖只有短短一瞬，卻足以讓人難以忘懷，攝影師邱德興以鏡頭作畫筆，將刻劃在其心中的海浪，使用多重曝光技巧，巧妙以玻璃紙、黑卡，拍出自己記憶中的海景面貌，推出系列海景攝影作品「時間往後走」，讓觀者跟著邱德興的目光，從未來回望過去的汪洋。

邱德興表示，因為工作性質，經常要台灣南北奔波，在某一次的長途公路行中，被車窗外的浪花海景所吸引，雖然只有短暫的幾秒，但那幅景象還是深深地烙印在腦海裡，便決定要重回故地，將過去拍打在心中的浪潮記錄下來，透過鏡頭回溯時光。

在邱德興的「時間往後走」系列攝影作品中，可以看到海洋被賦予了多種色彩，富有層次的藍、沉默的黑白、帶有生機的綠色，都是邱德興心中的海洋。邱德興表示，自己修習過繪畫課程，他所想的就是以畫畫的方式，拍出不一樣的浪花，「我心中所想的、記憶中的海景，可能與實際的樣子有些差異，就要以技巧以及一些道具來幫助，像是繪畫一樣，當然呈現出來可能還是有點距離，但已經很接近了。」

邱德興表示，自己出身於嘉義縣的布袋鎮，對於海浪也有特殊的感情，「小時候的海洋對我來說，就是有鹽田、蚵仔的味道，現在在台北淡水居住，也是靠海，但完全不一樣，海能夠讓我很舒壓很放鬆，看的到海的地方可以讓我對於過去有一點點連結。」

「時間往後走_邱德興攝影個展」於沾美藝術庭苑展出中，展期至9月30日。

(中時 )