「彰化市人本城區環境整合計畫」前瞻核定補助3.5億元，彰化市公所建議從中華西路、民族路串聯永樂商圈，統一平整騎樓，營造無障礙空間。（吳敏菁攝）

讓走出彰化車站就條串聯美食、古蹟的綠色廊道，漫遊到八卦山；彰化市街道倍受詬病，彰化縣政府爭取「彰化市人本城區環境整合計畫」，前瞻核定補助3.5億元，彰化縣政府和彰化市公所合作，完成規劃設計已送營建署，預計下個月通過後，召開地方說明會。

彰化市是歷史古城，充滿人文風采，卻缺乏整體規劃，把美給凸顯出來，工務處長林漢斌表示，這次打造彰化市人本城區，人行步道把特色船連起來，就像到日本鐮倉古都一參拜鐮倉大佛，彰化也有八卦山大佛，一條走出車站就能漫遊到八卦山的廊道

，將創造更多吸引力。

工務處表示，人本城區計畫以彰化火車站至八卦山大佛風景區之周邊道路改善為主，分為車站文化門戶區、景觀生活綠廊及樂活通學步道三大主軸，融入鐵道文化、歷史古蹟，巷道美食意象外，改善人行環境，增加綠化、整合交通設施、管線整合等，端出彰化市舊城區新魅力。

計畫預計從旭光路開始，接連彰化市第二停車場的改造大型商場，緊接著南郭國小到彰商、彰中也將營造休閒廊道，至於串連彰化車站門戶大道計畫從光復路銜接中山路的彰化藝術館到銀橋，穿梭林蔭上八卦山。

彰化市公所也提出走出彰化車站到永樂商圈的人行路線，建議整平高低不停騎樓，縣府贊同，由公所蒐集商家同意書，進行整體打造。整體計畫避免影響現有道路機能，融入彰化歷史元素，讓「彰化」古都風華再現。

(中時 )