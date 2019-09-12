HRC將推出旗下的隊伍HRC BBOY、HRC CONCRETE KiDS舞團於體表會帶來街舞表演。（體育署提供）

「體育表演會」9月21日將在台北小巨蛋登場，本屆邀請超過20組全國頂尖體育團隊聯演，其中也包含台灣舞蹈領域領頭羊HRC舞蹈教室。這次HRC將推出旗下的隊伍HRC BBOY、HRC CONCRETE KiDS舞團共同帶來街舞表演。更特別的，除了精彩的HRC街舞表演，中華民國體育運動舞蹈總會也派出國標舞團應戰，將在小巨蛋舞臺上演霹靂舞、國標舞大亂鬥。

HRC成立於西元2000年，是由一群高中生在中正紀念堂開創，經過19年的發展，深耕在地青少年舞蹈培育，不但鼓勵舞團挑戰各大經典賽事，也在臺北東區、西門、板橋設立舞蹈教室。本次率隊參加的凌維志（小志）老師，則是HRC BBOY第三代團員。

「本次小巨蛋的表演十分特別，除了國標舞的老師，還有HRC BBOY舞團的大人、小朋友一起結合這次的表演。」凌維志提及，因為小巨蛋的舞臺很大，舞者們無法輕易使用一些小技巧動作就可以征服這個舞臺，因此本次特別選用了最經典的舞碼，並於訓練時，特別針對高難度的技巧施行特訓，舞者們將使出渾身解術在小巨蛋舞臺發光發熱。

HRC BBOY創立已20年的歷史，早已是國內知名的Breaking舞團，同時也致力提攜後進成為閃耀之星，其中小孩舞團HRC CONCRETE KiDS就是其中一支隊伍。

HRC CONCRETE KiDS成員來自不同學校，雖然團員平均年齡僅 12 歲，但經過數次大賽的洗鍊，訓練出過人的膽試，跳起舞來一點都不稚嫩。以Breaking舞風為基礎，2019年7月代表臺灣前往洛杉磯奪得 World of Dance（WOD） 總冠軍，本次體表會他們也將改編WOD比賽的舞碼，加入多樣、酷炫的招式炒熱氣氛。

HRC CONCRETE KiDS扎實訓練每個動作。（體育署提供）

HRC CONCRETE KiDS陣中年紀最大的舞者高嘉佑，目前為HRC BBOY的練習生，他開心的表示：「上一次受傷錯失在小巨蛋表演的機會，這次體表會是我第一次站上小巨蛋舞臺，心情很興奮，希望演出可以順利」跳舞資歷邁入第7年，對跳舞仍然保持熱忱，高嘉佑說：「每一個舞者都希望有屬於自己的舞臺，我最喜歡主持人唸到自己和舞團的名字時，就像你已經掌握了整個舞臺，台下觀眾都是為你而來的興奮感。」

除了比創意還要尬舞技，國標舞和霹靂舞同臺演出，舞者們將兩種風格強烈的舞蹈巧妙結合，激盪出超乎想像的火花。HRC CONCRETE KiDS舞者許馥雅說：「兩方互相對抗，用肢體舞蹈呈現對立的感覺，就像下西洋棋輪流出招。」除了使出拿手絕活，本次表演舞者們還要完成一項任務，編舞老師特別讓雙方舞團交換舞蹈，舞者們要學習對方的一小段舞蹈動作，克服力道、技巧完全不同的舞風，是這次表演的重大考驗。

HRC CONCRETE KiDS舞者袁昕說：「Braking吸引人的地方是能把想法和動作結合，創造自己的動作。」經歷了國際大賽，這群舞者在世界頂級舞臺上伸展旋轉跳躍，9月21日將在小巨蛋舞台點踏飛舞。

(中時電子報)