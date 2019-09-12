李多熙零修圖照陸網瘋傳。(取自微博)

有顏又有腿。(取自微博)

韓國女星李多熙（李多喜）擁有艷麗五官與174公分的名模級身材，近來憑著在韓劇《請輸入檢索詞WWW》飾演女2車賢一角受到矚目。現在她的一組零PS棚拍照更在陸網瘋傳，其擁有的絕世好身材不僅令網友羨慕不已，連帶讓「李多喜身材比例」關鍵字衝上微博熱搜第一，引爆熱議。

李多熙2002年參加Supermodel Contest模特大賽出道，隔年首次以演員身分參加電視劇《千年之愛》演出，2013年更憑著電視劇《聽見你的聲音》人氣爆紅，還獲得SBS演技大賞新星獎的肯定。

而她在綜藝節目上的表現也相當精采，2018年擔任《Running Man》嘉賓，在勝負欲之前展現了出人意料的破格可愛，得到了觀眾們的好評和好感，特別是對李光洙的「你真的很壞」、「你是小偷嗎？」發火的模樣，展現了她的純真和可愛引發話題。

如今李多熙又以一組零修圖棚拍照，在陸網引發討論，其逆天身材也令陸網友們羨慕不已，驚豔狂讚「我腿有她一半長，臉有她兩個大」、「身材比例是其次，主要是臉美」、「太羡慕了！又長又直。還不是只有骨頭的筷子腿」、「P都不敢P成這樣」。

(中時電子報)