新北市政府今（12日）舉辦安坑一號道路2-2標雙安隧道通車及台北氣象站動土典禮。新北市長侯友宜分別前往兩處主持通車與動土典禮，侯友宜表示，新店安坑位處於台北市郊，是名副其實的山城，預料輕軌完成後，將與雙北交通同步串聯，成為大台北東南耀眼的一日共融圈。
侯友宜指出，安坑地區交通便利，不僅有國道3號安坑匝道、連接新北環快的中安公路、以及今日動土的交通部台北氣象站與氣象儀器檢校中心，再加上安一路與雙安隧道在正式啟用，以及正在施作的安坑輕軌，這些建設已為安坑發展打下穩健的基礎。
其中，今日動土的台北氣象站與氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍，原址本來在板橋浮洲地區，因既有建築超過50年歷史，加上浮洲合宜宅完工後，原先訂定的氣象觀測環境基礎已不存在，因此中央氣象局選擇在新店安坑作為興建場地，並委託新北市政府新工處代辦本工程，預計110年8月完工後，除天氣預報、氣象觀測外，並將進行氣象教育推廣，未來大人與小孩可實際走訪氣象服務中心，親自體驗運作內容。
至於今天啟用的安一路3段，全長有1.23公里，於105年5月開動，自安祥路到安泰路，中途經「雙安隧道」，未來安泰地區可從安一路駛街上國道三號，工務局指出，安一路3段地形複雜，短短的路程就呈現五種地貌，其中最具特別的就是全台首創道路、捷運共構的三連孔近接隧道，隧路間僅有1.5公尺。
「雙安隧道」的設計突破高難度挑戰，是我國少見的近接山岳隧道案例，也是台灣工程界創舉之作，不但減少工程所需之用地徵收費，更減少山坡地的開挖，降低對環境影響，今年並榮獲中華民國隧道協會頒發全國優良隧道工程獎殊榮。
工務局強調，安一路3段工程與安坑輕軌共構，形成公路及捷運一體的美景，完工後可為安坑民眾提供更加便利的交通路網，縮短安坑通往大台北都會區通勤時間，對優化地方發展，促進區域繁榮具有重要意義。
(中時 )
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