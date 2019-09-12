新北市長侯友宜出席台北氣象站板橋站區及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程開工典禮。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜出席台北氣象站板橋站區及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程開工典禮。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜主持安坑一號道路玫瑰段通車典禮，典禮結束後和民眾騎乘單車。（工務局提供／葉書宏新北傳真）

新北市長侯友宜主持安坑一號道路玫瑰段通車典禮，典禮結束後和民眾騎乘單車。（工務局提供／葉書宏新北傳真）

新北市長侯友宜出席台北氣象站板橋站區及氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍興建工程開工典禮。（葉書宏攝）

新北市政府今（12日）舉辦安坑一號道路2-2標雙安隧道通車及台北氣象站動土典禮。新北市長侯友宜分別前往兩處主持通車與動土典禮，侯友宜表示，新店安坑位處於台北市郊，是名副其實的山城，預料輕軌完成後，將與雙北交通同步串聯，成為大台北東南耀眼的一日共融圈。

侯友宜指出，安坑地區交通便利，不僅有國道3號安坑匝道、連接新北環快的中安公路、以及今日動土的交通部台北氣象站與氣象儀器檢校中心，再加上安一路與雙安隧道在正式啟用，以及正在施作的安坑輕軌，這些建設已為安坑發展打下穩健的基礎。

其中，今日動土的台北氣象站與氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍，原址本來在板橋浮洲地區，因既有建築超過50年歷史，加上浮洲合宜宅完工後，原先訂定的氣象觀測環境基礎已不存在，因此中央氣象局選擇在新店安坑作為興建場地，並委託新北市政府新工處代辦本工程，預計110年8月完工後，除天氣預報、氣象觀測外，並將進行氣象教育推廣，未來大人與小孩可實際走訪氣象服務中心，親自體驗運作內容。

至於今天啟用的安一路3段，全長有1.23公里，於105年5月開動，自安祥路到安泰路，中途經「雙安隧道」，未來安泰地區可從安一路駛街上國道三號，工務局指出，安一路3段地形複雜，短短的路程就呈現五種地貌，其中最具特別的就是全台首創道路、捷運共構的三連孔近接隧道，隧路間僅有1.5公尺。

「雙安隧道」的設計突破高難度挑戰，是我國少見的近接山岳隧道案例，也是台灣工程界創舉之作，不但減少工程所需之用地徵收費，更減少山坡地的開挖，降低對環境影響，今年並榮獲中華民國隧道協會頒發全國優良隧道工程獎殊榮。

工務局強調，安一路3段工程與安坑輕軌共構，形成公路及捷運一體的美景，完工後可為安坑民眾提供更加便利的交通路網，縮短安坑通往大台北都會區通勤時間，對優化地方發展，促進區域繁榮具有重要意義。

(中時 )