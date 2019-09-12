由文化部影視及流行音樂產業局主辦、法國在台協會協辦、法國南特三洲影展與台北電影節聯合執行的第五屆「國際提案一對一工作坊」，12日公布入選名單，入選組別將會接受來自南特影展選派的國際資深講師，針對學員的電影提案與劇本進行一對一的三階段專業指導。

今年共計27組完成報名創歷屆最高，入選名單由台北電影節與南特影展共同選出6組提案組合，成為本屆的工作坊成員，分別是《南方時光》導演曹仕翰、製片王藝樺；《邊境》導演鄭雅之、製片謝奕柔；《囍》導演于瑋珊、製片江郁華；《那麼遠，這麼近》導演藍憶慈、製片高珈琳；《獵人兄弟》導演蘇弘恩、製片陳東輝；《瓦蒂》導演廖川瑩、製片李怡德。

歷屆學員也持續傳來好消息，2018年工作坊入選提案侯季然導演的《熱帶性憂鬱》、練建宏導演的《莎莉》皆獲得108年度第1梯次國產電影長片輔導金；2017年謝沛如導演的《大餓》不但勇奪今年台北電影獎最佳新演員獎與國際新導演競賽觀眾票選獎，更入選今年釜山影展「亞洲電影之窗」單元；2015年首屆工作坊入選提案廖克發導演的《波羅蜜漫長的飄香等待》，現名為《菠蘿蜜》，將於今年釜山影展舉行世界首映，有機會角逐「新潮流」單元首獎。

入選提案《獵人兄弟》導演蘇弘恩。（北影提供）

入選提案《囍》導演于瑋珊。（北影提供）

入選提案《南方時光》導演曹仕翰。（北影提供）

(中時 )