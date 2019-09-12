鴻海創辦人郭台銘今（12）日透過幕僚發出聲明宣布退出國民黨，作家苦苓卻解讀，郭是不想參選總統了對嗎？

苦苓在臉書以《郭台銘給問嗎？》為題指出，郭若真想選總統，應該親自宣布類似以下的內容：「今天看到黨內先進呼籲團結的啟事，台銘深為感動，也認同『唯有團結奮鬥才得以拯救中華民國』的理念。............台銘對本黨出錢出力、有求必應，一向忠心不渝，但如今深感要救中國國民黨，必須先救中華民國，為了不讓政權再度落入民進黨之手，導致親痛仇快，台銘在此宣布參選中華民國總統，不計個人毀譽得失，但求台灣平安繁榮。

相信本黨同志，都能體念這一番恭忠體國的満腔赤忱。台銘甘願接受本黨任何處分，但為中國國民黨得回政權、為中華民國犧牲奮鬥的決心不變，相信全國同胞也能感同身受、全力支持、扭轉大局，讓台灣的未來大放光明。」

苦苓認為，郭如果這樣寫聲明，不是更能打動藍營選民、甚至更多中間選民的心嗎？那為何不這麼做？或許郭宣布退黨，只是為了不要被強迫「團結」，和國民黨總統參選人韓國瑜同框、站台，並不是為了要參選總統，並問郭「你已經決心不選了對嗎？」

網友回應說：「都被你講完了，果凍怎麼埋梗。」、「加開賭盤才刺激啦...。」

(中時電子報)