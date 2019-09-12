美國20歲男歌手瑞奇賈西亞（Ricky Garcia）曾是樂團Forever in Your Mind的成員，日前他控告前經紀人也是英國電視名人喬比哈特（Joby Harte）性侵，對方從他12歲未出道前，就開始對他連續四年的性侵，甚至還找業界的朋友一起分享，這樣的日子連續四年內，平均每七天就發生1次。

瑞奇賈西亞（Ricky Garcia）從12歲起遭到前經紀人喬比哈特性侵長達4年，甚至平均七天就性侵一次。（圖／翻攝自推特）

據外媒報導，日前洛杉磯最高法院提告經紀人喬比哈特及幾位演藝圈人士性侵，喬比曾性侵曾是美國男團Forever in Your Mind的成員瑞奇，從他12歲時就被伸出狼爪，對方會先灌輸一些可怕的性觀念後，放色情影片再灌他酒，直到失去自主能力後性侵，就這樣連續四年，平均每七天就會發生1次。

洛杉磯高等法院提告經紀人喬比哈特及幾位演藝圈人士性侵，目前這位英國知名人士的社群軟體都已關閉。（圖／翻攝自推特）

甚至還會將瑞奇帶去給其他業界的朋友分享，猶如「性玩具」被輪流性侵，但他因為害怕得來不易的演藝事業失去，直到20歲才向喬比的前助理坦白依切，並開始採取一切法律行動。

(中時電子報)