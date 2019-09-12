「葛萊美整形醫美診所」院長蘇熙文， 6年前在黃姓女美療助理協助下，替已婚婦人做臉部雷射美容，療程結束後，婦人指控蘇襲胸性騷擾。雖蘇否認、黃女也說沒看到，但一審簡易庭依婦人說自己當時雖然閉著眼，沒有親眼看見，惟確實感覺胸部被摸的說詞，判蘇要賠5萬元。案經上訴，北院合議庭，認為本案只有單一指述，沒有任何事證，不能只憑「感覺、推論」，就認定蘇熙文用手摸胸，逆轉改判免賠確定。

本案起因2013年6月22日，婦人在女兒陪同下，接受蘇熙文進行臉部雷射美容。當時在診間，還有黃姓女美療助理協助，事後婦人指控蘇醫師在問診時，把手放在她的左胸，直到她分別字左右手掩口假裝咳嗽，蘇才把拿開。婦人說，事後她感到身心遭受影響，依性騷擾防治法和民法侵權規定，請求蘇賠償50萬元慰撫金，一審簡易庭判蘇要賠5萬。

案經上訴，北院二審合議庭認為，婦女指述被摸胸，自承當時是閉著眼，並沒有親眼看到蘇出手摸她胸部；婦人還說，她事後詢問也在診間的黃姓女美療助理，黃告知她沒有摸胸，所以她才反面推論黃女沒有摸胸，那就一定是蘇醫師摸的。

合議庭認為，在沒有親眼目擊的情況下，是否可以憑感覺、推論的方式，就認定蘇有摸婦人胸部，如此認定並不是沒有疑問。再依證人黃女的說詞，婦人在療程中，都未起來爭執，且2人還聊天聊得很開心，也沒有看到婦人有用左手、右手掩口咳嗽的動作，本件除婦人的單一指述，並沒有事證足認蘇有性騷擾行為存在，廢棄原判決，改判免賠確定。

(中時 )