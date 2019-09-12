金門榮服處長呂媽定（左三）轉贈總統蔡英文及行政院長蘇貞昌壽屏，以及退輔會主委馮世寬的金壽桃1座。（金門榮服務處提供／李金生金門傳真）

金門金城鎮〈823金馬自衛隊〉老榮民俞色瑤爺爺歡度百歲壽辰，養生秘訣是每天都要喝上1小杯高粱酒。金門縣榮服處處長呂媽定今（11）日偕金城鎮長李誠智等人專程祝壽，傳達鄉親的溫馨關懷。

俞爺爺是土生土長的金門人，幼時度過貧困的童年，老先生的尊翁為改善家計，還遠涉重洋到新加坡打拚，家人因此長期分隔兩地。

俞爺爺在23歲那一年與19歲的俞奶奶盧含治結縭，2人鶼鰈情深，胼手胝足共同打拼。平時熱心公益的俞爺爺，曾2任古城村村長，甚得鄉里推崇。

俞爺爺與俞奶奶育有5名子女，各有很好的事業和成就，目前散居於台、金各地，至今枝葉繁茂，子孫多達100餘人，家族十分興盛。他們在中秋節前夕，相繼返鄉團圓和替老人家祝壽。

天性樂觀豁達的俞爺爺，平日喜愛金門高粱酒，每天都要喝上一小杯，老人家身體硬朗，行動自如，耳聰目明，讓鄉里稱讚不已。

金門榮服處長呂媽定偕金城鎮長李誠智、鎮代會主席陳天成、823協會理事長鄭慶利、縣府民眾服務處主任洪學文及古城里長辛文進等人一起向老人家祝壽，轉贈總統蔡英文及行政院長蘇貞昌壽屏，以及退輔會主委馮世寬的金壽桃1座。

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(中時 )