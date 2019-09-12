當選的正副主席林大福、邱平舜合計出資300萬元行賄。（資料照）

永靖鄉代會正、副主席選舉賄選案，主席林大福、副主席邱平舜，與代表余秉峰、邱世明4人獲緩刑，僅代表詹文惠父親、前代表詹日新獲判無罪，全身而退。

其中，擔任白手套的前鄉長黃建彰遭判1年2月，向兩邊候選人都收受賄款的代表邱柏彰遭判處1年7個月，依法將遭停權；由於判決尚未確定，5名代表仍可繼續領研究費（即民代薪資）。

彰化地院11日對當選派5名代表、白手套等9人，依違反公職人員選罷法做出宣判。根據判決主文，林大福、邱平舜去年各出225萬元及75萬元行賄當選鄉代，依違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪各處有期徒刑2年、1年，皆緩刑且褫奪公權4年，必須在判決確定後分別支付公庫60萬元、40萬元。

收受賄款的鄉代余秉峰、邱世明與邱柏彰3人，皆依收受賄賂罪，處1年7月有期徒刑、褫奪公權3年，前兩人須支付公庫10萬、15萬元；唯僅邱柏彰未獲緩刑宣告。

擔任白手套的前永靖鄉長黃建彰遭判處有期徒刑1年2月、褫奪公權4年；幫忙轉交賄款的趙男與林男各處1年7月、1年8月，皆緩刑4年，褫奪公權3年。現任代表詹文惠之父詹日新〉則獲判無罪。

彰化地院法官認為，多數被告過去未曾有犯罪紀錄，犯後亦坦承犯行，故予以緩刑宣告。

民政處指出，根據選罷法117條規定，當選人經一審法院判處有期徒刑而未受緩刑宣告者，自判決日起當然停止其職務職權。邱柏彰將無法行使鄉代職權，不能出席會議，無法支領出席費，但依法仍可領取研究費（薪資）。

由於其餘10名鄉代在褫奪公權判決確定前，都仍具有代表職權，依法開會人數仍達半數，召開臨時會及定期會並不影響代表會運作。

永靖鄉代會賄選案件風波牽連甚廣，當選派以每票60萬元綁樁行賄鄉代，最後以6票比5票當選連任；事後卻傳出有人臨陣倒戈，雙方人馬極力拉攏「關鍵票」，行情暴漲，兩邊各收150萬元、105萬元，引發落選派氣憤不滿，憤而說出內情並轉為汙點證人，讓全案案情曝光。11席現任代表中有8人遭起訴，僅詹雅婷、詹文惠和魏碩衛3人未涉案。

(中時 )