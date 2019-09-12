有意參選總統的鴻海創辦人郭台銘，在國民黨初選落敗後決定退黨。行政院副院長陳其邁表示，一個民主政黨在總統大選，某人因為初選落敗然後又退黨，他也覺得是很奇怪的一件事情。恐怕以他的程度，沒有辦法理解國民黨怎麼會發生這種事情。

陳其邁出席「2019台灣永續峰會：以產業人工智慧共構數位台灣」受訪時說，郭台銘是國民黨的金主，長期都在幫助國民黨，中間因為很多的競爭也好，或者是很多理念不合也好，離開國民黨當然是國民黨內部的家務事。但他想一個民主政黨在總統大選，就是因為初選落敗然後又退黨，他也覺得是很奇怪的一件事情。到底是黨出了問題，或者是在中間的競選過程，是不是郭台銘認為有哪些地方有問題，其實大家都很好奇。

陳其邁指出，郭台銘這幾年跟國民黨之間，不管是幫國民黨立委或者是候選人站台，也時有所聞，對他來講，這也是國民黨內部自己帶出的事情所延伸的一些「離家出走的風波」。中間發生到底是什麼樣的理由，郭台銘還沒有講清楚，旁邊的人只是看熱鬧，也搞不清楚到底內部發生什麼事情，希望國民黨跟郭台銘能夠講得更清楚，也許大家也可以了解國民黨到底發生了哪些事情，怎麼會初選完，然後有這個狀況；台灣政治其實已經很熱鬧，已經很複雜，但這件事恐怕以他的程度，沒有辦法理解國民黨怎麼會發生這種事情。

(中時 )