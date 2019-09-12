縣長林明溱與立委馬文君由縣政顧問邱美玲陪同，了解國姓松柏崙景觀步道情形。（楊樹煌攝）

南投縣政府為改善國姓鄉松柏崙風景區的景觀設施，向交通部觀光局爭取1,800萬元，將進行環境綠美化，除讓國姓鄉民有個品質更佳的休憩場所，也希望吸引外地觀光客都能前往國姓鄉遊玩。

縣長林明溱12日由立委馬文君與觀光處副處長林秀梅陪同下前往國姓松柏崙步道及長流社區會勘，發現松柏崙景點的步道及欄杆設施已年久失修，長流社區周邊環境則雜草叢生，確實有改善的必要。

林縣長指出，為改善景點設施，縣府將計畫報到中央，透過馬立委協助爭取經費，希望將社區與景點營造得更加完善，提升居民居住環境。

馬立委說，近年來，國姓鄉觀光休閒蓬勃發展，溫泉旅館、民宿、露營區等住宿景點一直在增加，除吸引遊客，喜愛健行的的民眾也都前往踏青，希望此次規劃設計讓遊客到國姓有更多元的選擇。

松柏崙風景區將針對景觀步道進行改善，增設友善廁所、休憩平台，欄杆、涼亭、觀景平台等既有設施也將整建，並進行整體綠美化，所需經費約1,400萬元；長流社區則進行座椅、欄杆、地坪等設施以及環境整備工程，約需花費400萬元。

(中時 )